Weer honderd asielzoekers slapen buiten bij Ter Apel

Opnieuw zullen ruim honderd asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht in de buitenlucht doorbrengen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in de nacht van donderdag op vrijdag, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens een woordvoerster heeft het Rode Kruis slaapzakken gebracht die onder de wachtenden buiten worden uitgedeeld.