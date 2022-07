AD uitgesloten van proces Marengo voor rest van het jaar

Het AD is de rest van het jaar niet meer welkom bij zittingen van de strafzaak Marengo. Dat heeft het gerechtsbestuur van de rechtbank in Amsterdam aan de krant laten weten, schrijft het AD. De uitsluiting is het gevolg van livebeelden van de zitting op 28 juni, die het AD rechtstreeks uitzond op zijn website.

Het online uitzenden van de beelden noemde de voorzitter van de rechtbank toentertijd "volstrekt in strijd met de gemaakte afspraken". Camera's zijn toegestaan in de rechtbank, maar het gebruik van beelden is gebonden aan strikte regels, onder meer over privacy. In de beelden die het AD uitzond werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd.

De hoofdredacteur van het AD, Rennie Rijpma, laat weten de sanctie van de rechtbank te accepteren. "We vinden de straf zwaar", zegt Rijpma in de eigen krant. "Het beperkt ons langere tijd in de verslaggeving van een strafzaak met grote maatschappelijke impact. Tegelijkertijd begrijp ik dat de rechtbank de veiligheid van de rechtsgang moet bewaken en dat als daar een fout in wordt gemaakt er een sanctie op volgt." De krant zal wel gewoon blijven publiceren over de strafzaak.

Rijpma liet eerder weten dat het "korte tijd" uitzenden van de beelden kwam door miscommunicatie en dat "het nooit had mogen gebeuren". "Toen de menselijke fout duidelijk werd hebben we de beelden onmiddellijk stopgezet en verwijderd", aldus de hoofdredacteur.