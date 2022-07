Amerikaanse gynaecologe wil abortusboot in Golf van Mexico

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigde in juni het landelijke recht op abortus. Daardoor kan elke staat voortaan zelf beslissen of vrouwen het recht hebben om een zwangerschap af te laten breken. In meerdere staten, vooral in het zuiden en midwesten van de VS, is het recht op abortus intussen ernstig beperkt, soms zelfs nagenoeg geheel geschrapt.

Autry wil haar drijvende abortuskliniek inzetten in de Golf van Mexico, op minstens drie zeemijl van de kust. Daardoor zou het vaartuig niet onder de bevoegdheid vallen van conservatieve staten in de regio met strenge abortuswetten, zoals Mississippi, Alabama, Louisiana en Texas. ‘We moeten creatief zijn, want de autonomie over ons lichaam wordt aangevallen’, zegt Autry.

PRROWESS, een organisatie die strijdt voor het recht op abortus, is een actie begonnen om geld in te zamelen voor de boot. Het streven is om op enig moment ongeveer driehonderd vrouwen per maand te kunnen helpen. Daarvoor is zo’n 20 miljoen dollar nodig, schat Autry. Zodra de nodige middelen ingezameld zijn, zal het nog eens zes tot negen maanden duren om het vaartuig om te bouwen tot een abortusboot.

Het idee van een abortusboot is niet nieuw. In 2001 heeft de Nederlandse organisatie Women on Waves een gelijkaardig initiatief opgestart. Autry zegt echter geïnspireerd te zijn door de zogeheten ‘casinoboten’ die je op rivieren en wateren in de VS ziet. Daarop kan ook in staten waar gokken illegaal is, zoals Missouri, gegokt worden in een casino.