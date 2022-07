Kabinet: geen snelle oplossing voor personeelstekort klimaatbanen

Het tekort aan mensen die nodig zijn om de omslag naar groene energie te maken, is een urgent probleem, aldus het kabinet. Een snelle oplossing is alleen niet voor handen. ‘Dit maakt het nodig om kritisch te kijken naar bestaand beleid en vergt een structurele en substantiële inzet om een doorbraak te creëren’, schrijven ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Rob Jetten (Energie en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

Bijna alle sectoren kampen met grote arbeidstekorten. In de technische branche kunnen deze tekorten leiden tot vertraging van het halen van de klimaatdoelen. Het gaat bijvoorbeeld om installateurs van zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor de digitale transitie, waarvoor bijvoorbeeld ICT’ers nodig zijn.

De instroom van mensen bij de benodigde technische opleidingen is veel te laag. Het lage aantal vrouwen dat zich inschrijft voor deze opleidingen noemt het kabinet zelfs ‘alarmerend’. In het mbo kiest maar 8 procent van de vrouwen voor zo’n opleiding, van de vrouwelijke hbo’ers slechts 12 procent. Minder dan een op de vijf jongeren met een migratieachtergrond kiest voor een technische richting, tegenover bijna een op de drie jongeren met een Nederlandse achtergrond.

Juiste opleidingen

Een van de manieren om op de langere termijn het personeelstekort op te lossen is ervoor te zorgen dat meer mensen zich voor de juiste opleidingen inschrijven. Daarnaast moet het voor zijinstromers makkelijker worden om aan de energietransitie of digitale transitie te werken. Ook moeten vraag en aanbod beter bij elkaar worden gebracht, bijvoorbeeld door een nauwere samenwerking tussen opleiders en werkgevers. Verder wil het kabinet kijken of mensen die werkloos zijn met de juiste begeleiding in de sector aan de slag kunnen.

Een Actieplan Groene Banen en Digitale Banen moet nog verder worden uitgewerkt, laten de ministers weten. In het najaar gaat het kabinet kijken welke maatregelen verder nodig zijn om meer mensen te werven.