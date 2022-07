Noodverordening in Nijmegen tijdens Vierdaagse om boerenacties

In Nijmegen geldt vanaf vrijdagavond 20.00 uur een noodverordening in en rondom het centrum vanwege de oproepen tot boerenprotesten met landbouwvoertuigen tijdens de week van de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse zelf. De noodverordening in en rondom het centrum loopt tot zaterdag 23 juli 12.00 uur.