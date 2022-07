Oud-minister Sander Dekker weer thuis na val van fiets

Oud-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is weer thuis na vijf weken ziekenhuis en revalidatie na een val van zijn racefiets begin juni. Dat laat Dekker weten op Instagram. "De vijftien breuken groeien langzaam maar zeker weer aan elkaar" en "het gaat elke dag een beetje beter", laat de oud-minister weten over zijn verwondingen.

Dekker werd 7 juni met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een val in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Vlak erna werd een 42-jarige vrouw opgepakt. Zij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel een eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Zij werd een paar dagen later vrijgelaten maar blijft nog wel verdachte in de zaak. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop doordat de vrouw hem bij zijn arm pakte.

De VVD'er laat weten blij te zijn met alle kaarten, cadeautjes en bloemen die hij afgelopen tijd heeft gekregen. Ook hoopt hij dat hij snel weer 'de oude' zal zijn. "En ja, dan ook weer op de fiets te stappen", schrijft hij.

Dekker raakte eerder gewond tijdens het wielrennen. In 2013 kwam hij hard ten val na het ontwijken van een hond en brak hij zijn sleutelbeen, elleboog, een rib en een pols. De oud-minister verscheen daardoor met allebei de armen in een mitella en een rietje in zijn drinkglas in de Tweede Kamer. Twee jaar later brak hij op vakantie in Spanje zijn heup na een valpartij met de racefiets.