Techsector en luchtvaart met stevige koerswinsten het weekend in

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige winsten het weekend in gegaan. Beleggers schoven de zorgen over de renteverhogingen door de centrale banken even aan de kant. Vooral de technologie- en chipbedrijven lieten daardoor stevige koerswinsten zien. Zo hoorden chipfondsen en betalingenbedrijf Adyen bij de grote winnaars op het Damrak. Verder werd Air France-KLM flink hoger gezet, na een hoopgevend voorlopig kwartaalbericht van branchegenoot Lufthansa.

Adyen sloot 7,5 procent hoger en was daarmee met afstand de sterkste stijger in de AEX. De chipgerelateerde fondsen ASMI, Besi en ASML volgden met winsten tot 5,5 procent. Mede dankzij deze fikse koerswinsten steeg de hoofdindex op Beursplein 5 met 1,9 procent tot 671,92 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 889,24 punten en de graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 2,8 procent vooruit.

Prosus eindigde onderaan in de AEX. De techinvesteerder kampte met verliezen in de Chinese techsector en zakte meer dan 2 procent. Bij de kleinere bedrijven werd TomTom op zijn beurt bijna 14 procent meer waard. De navigatiespecialist zag het verlies afgelopen kwartaal oplopen bij een vrijwel gelijke omzet. Ondanks de onzekere marktomstandigheden handhaaft het bedrijf wel de omzetverwachting voor dit jaar.

Lufthansa

Elders in Europa trok Lufthansa de aandacht. De Duitse luchtvaartmaatschappij profiteerde in het tweede kwartaal flink van de toegenomen vraag naar vliegreizen. Vergeleken met een jaar eerder verdubbelde de omzet ruimschoots. Gecorrigeerd voor onder meer rente rekende Lufthansa daarnaast op beduidend meer winst dan kenners alom voor mogelijk hadden gehouden. Het aandeel steeg bijna 7 procent in Frankfurt. In het kielzog ging Air France-KLM in Amsterdam met een vergelijkbare koerswinst de handel uit. Andere luchtvaartmaatschappijen zagen verspreid over Europa hun koersen eveneens duidelijk oplopen.

In Frankfurt steeg Uniper verder zo’n 6 procent. Fortum, de Finse grootaandeelhouder van het Duitse energiebedrijf, liet weten alle opties te bekijken om Uniper overeind te houden. Eerder verklaarde Fortum verdere hulp aan het bedrijf niet te zien zitten. Uniper zit in grote financiële problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen. Het bedrijf heeft al bij de Duitse overheid aangeklopt voor hulp.

De euro was 1,0094 dollar waard tegen 1,0029 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom dik 2 procent tot 98,03 dollar. Brentolie werd ook meer dan 2 procent duurder, op 101,39 dollar per vat.