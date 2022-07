Kabinet trekt eenmalig 15 miljoen euro uit tegen schoolverzuim

Vorig schooljaar zaten ruim 12.000 kinderen niet op school, al dan niet vanwege een vrijstelling. Thuiszitters kunnen bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen zijn, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn waardoor kinderen op school niet meekunnen en afhaken. Het kabinet gaf eerder al aan het aantal onnodige thuiszitters terug te willen brengen brengen naar nul.

Daarom komt Wiersma nu met twee wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel regelt dat ouders en hun kinderen kunnen meepraten over de ondersteuning die zij nodig hebben. Het andere wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het registreren van verzuim makkelijker wordt. Volgens Wiersma is het belangrijk dat scholen hun verzuimbeleid op orde hebben en zicht hebben op de aan- en afwezigheid van leerlingen. Zo zouden spijbelen of een paar dagen afwezigheid door ziekte al een voorbode kunnen zijn voor langere afwezigheid.

Ook krijgen kinderen die niet fysiek naar school kunnen komen de mogelijkheid onderwijs digitaal te volgen. In eerste instantie gaat het om een aantal vakken. Uiteindelijk moet onderwijs volledig digitaal te volgen zijn. Op die manier worden leerlingen alsnog zoveel mogelijk bij hun school betrokken.