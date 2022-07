Russische oppositieactivist Pivovarov krijgt vier jaar cel

Een Russische rechtbank heeft oppositieactivist Andrej Pivovarov veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het leiden van een verboden politieke beweging. De 40-jarige Pivovarov is voormalig directeur van Open Rusland, een inmiddels opgedoekte prodemocratische mensenrechtengroepering die was opgericht door de verbannen Kremlincriticus en zakenman Michail Chodorkovski.

Vorig najaar voerde Pivovarov noodgedwongen vanuit de gevangenis campagne voor de verkiezingen omdat hij in voorarrest zat. De politie had hem in mei 2021 uit een vliegtuig gehaald dat in Sint-Petersburg op het punt stond te vertrekken naar Polen.

Moskou gaf Open Rusland in 2017 het stempel ‘onwenselijk’. De organisatie hief zichzelf vorig jaar op om medewerkers te beschermen tegen strafvervolging.