KHN: steeds meer terrassen rookvrij

Steeds meer horecaondernemers maken hun terras rookvrij. Dat signaleert brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) naar aanleiding van de stap van fastfoodketen McDonald’s om zijn Nederlandse terrassen eind deze zomer rookvrij te maken. KHN blijft wel tegen een wettelijk rookverbod op terrassen, omdat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of ze roken in de ban doen op hun terras.

De organisatie kan geen concrete cijfers geven van het aantal ondernemers dat hun terras rookvrij maakt, maar zegt de leden te informeren ‘waar ze kunnen over deze trend’. KHN zegt dat ondernemers er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld geen asbakken meer te plaatsen of het terras gedeeltelijk rookvrij te maken. ‘We zien in de praktijk steeds meer smaken voorbijkomen’, zegt een woordvoerster.

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, te weten het Longfonds, KWF en de Hartstichting, zeggen ‘superblij’ te zijn met de stap van McDonald’s. ‘Zien roken, doet roken. En als kinderen het minder zien, gaat dat echt verschil maken. We zijn blij met elk initiatief. Die gaan de toon van de muziek bepalen’, laat een woordvoerder weten. Volgens hem wordt niet roken op terrassen maatschappelijk steeds breder gedragen, zeker op terrassen waar kinderen komen. Daarbij verwijst hij naar verschillende peilingen.

Er mag momenteel onder bepaalde voorwaarden nog op buitenterrassen gerookt worden. Behalve McDonald’s hebben andere grote bedrijven ook al stappen genomen om roken te verminderen. Zo mogen medewerkers van luchtvaartmaatschappij KLM sinds begin dit jaar zowel binnen als buiten niet meer roken in KLM-gebouwen en op KLM-terrein. Volgens Rookvrij Nederland zijn ook PostNL, het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB en telecomconcern KPN bezig om rookvrij te worden. Vorig jaar stopte supermarktketen Lidl al met de verkoop van sigaretten en tabak.