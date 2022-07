Rutte: oorlog in Oekraïne is tegenovergestelde van beschaving

Het kabinet heeft tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces ‘lang stilgestaan’ bij de oorlog in Oekraïne. De strijd is het ‘totaal tegenovergestelde van beschaving, van fatsoen’, zei minister-president Mark Rutte in de persconferentie. ‘Dat maakt enorme indruk.’

‘Oekraïne moet en kan blijven rekenen op onze steun, de steun ook van heel veel andere landen’, zei Rutte. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van zware wapens, maar ook later als het land weer opgebouwd kan worden.’ Hij zei dat vlak voor zijn vakantie nog te willen benadrukken. Rutte bracht begin deze week een bezoek aan Oekraïne.

Hij zei zich te realiseren dat de gevolgen van de oorlog ook in Nederland ‘voelbaar en zichtbaar’ zullen zijn. ‘Als we zouden accepteren dat het ene land het andere land kan binnenvallen, ook nog met deze vormen van geweld, en we zouden niet bereid zijn in actie te komen, dan accepteren we dat zoiets gebeurt.’

Volgens de premier is steun voor het land ‘onmisbaar’, omdat een overwinning van Rusland in Oekraïne ook gevolgen zou hebben voor Nederland. ‘Het gaat uiteindelijk ook over onze manier van leven. Over onze beschaving, over wat we hier hebben opgebouwd in dit deel van deze wereld en over onze veiligheid.’