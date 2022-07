Kamer van Koophandel waarschuwt voor rondgaande phishingmails

Oplichters stellen in de bewuste mails bijvoorbeeld dat een ondernemer zich opnieuw moet identificeren of dat ze zijn vergeten hun ‘Digitale KVK Sleutel’ aan te vragen. In beide gevallen staat er een button bij waar mensen dan op kunnen klikken. De KVK waarschuwt iedereen om dat laatste niet te doen. ‘Klik er niet op en gooi de mail direct weg’, aldus een woordvoerster.

Op de website van de KVK worden ondernemers eveneens gewaarschuwd voor de phishingmails die rondgaan. Daar worden mensen tevens doorverwezen naar een uitlegpagina. ‘Heb je een e-mail ontvangen en twijfel je of deze wel echt van KVK komt? Neem telefonisch contact met ons op’, luidt het advies daar.