Grote Amerikaanse banken winnen op Wall Street

Wells Fargo steeg in de vroege handel bijna 5 procent, Citigroup werd zelfs bijna 7 procent hoger gezet. Die laatste bank presteerde niet alleen beter dan verwacht maar onderzoekt ook een reeks manieren om Rusland te verlaten. BNY Mellon en Bancorp kregen er verder tot zo’n 4 procent bij.

Bank of America, die een dag eerder een boete kreeg van 225 miljoen dollar vanwege geknoei met coronasteun, komt direct na het weekend met een handelsupdate. De bank won bijna 3 procent aan beurswaarde. Ook Goldman Sachs (plus 1,8 procent) komt na het weekend met een update. JPMorgan Chase en Morgan Stanley deden dat donderdag al. Die resultaten vielen tegen. JPMorgan stond licht hoger, na het verlies van 3,5 procent op donderdag. Morgan Stanley steeg bijna 2 procent na een klein verlies op donderdag.

Positief

Het sentiment in New York was overigens positief. Beleggers leken de zorgen over de hoge inflatie en de toenemende kans op een recessie naast zich neer te leggen. Ook de waarschuwing van kenners van Bank of America dat het dieptepunt nog niet is bereikt, leek niet van invloed. De winkelverkopen in de VS namen in juni sterker toe dan verwacht.

De leidende Dow Jonesindex stond 1 procent hoger op 30.945 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3819 punten. Techgraadmeter Nasdaq dikte op zijn beurt 0,4 procent aan tot 11.296 punten.

BlackRock

Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder andere investeerder BlackRock en zorgverzekeraar United Health. BlackRock zette, mede door de onrust op de wereldwijde markten, een veel lagere winst in de boeken. Het aandeel won niettemin bijna 1 procent. UnitedHealth verhoogde zijn verwachtingen voor het huidige jaar en werd door beleggers 3,5 procent hoger gezet.

Pinterest won verder bijna 15 procent aan beurswaarde na berichten dat de activistische investeerder Elliot Management een groot belang nam in het bedrijf achter het digitale fotoprikbord.

De euro was 1,0053 dollar waard tegen 1,0029 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 97,08 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 100,47 dollar per vat.