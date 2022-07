Giselle van Cann nieuwe hoofdredacteur NOS Nieuws

Giselle van Cann is de nieuwe hoofdredacteur van NOS Nieuws. Ze volgt daarmee per 1 september Marcel Gelauff op, die eind mei bekendmaakte na elf jaar te stoppen als hoofdredacteur.

De 56-jarige Van Cann is sinds 2011 plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws. Daarnaast is ze medeverantwoordelijk voor radio, televisie en online. Ze concentreert zich in die rol veel op diversiteit en talentontwikkeling. Van Cann begon haar journalistieke loopbaan in 1992 bij Het Financieele Dagblad. Van Cann is politiek verslaggever en adjunct-hoofdredacteur geweest, voordat ze in 2008 naar de NOS ging. Bij de nieuwsomroep was ze onder andere verantwoordelijk voor de introductie van NOS Stories, het nieuwsplatform voor jongeren.

‘Het is een eer om hoofdredacteur te mogen zijn van NOS Nieuws. Tegelijkertijd voel ik het als een opdracht om er als nieuwsorganisatie voor iedereen te zijn en onze publieke journalistieke rol waar te maken’, zegt Van Cann over haar nieuwe functie. ‘Ik kan daarbij voortbouwen op de krachtige redactie die Marcel achterlaat en kijk samen met adjunct-hoofdredacteuren Bart Leferink en Wilma Haan met vertrouwen naar de toekomst.’

Marcel Gelauff werkte in totaal bijna twintig jaar bij de NOS. Eind mei meldde hij het belangrijk te vinden dat er plaats wordt gemaakt voor een nieuwe hoofdredacteur. Gelauff zei met weemoed, trots en voldoening te zullen terugkijken op zijn tijd bij de omroep. ‘Een hoofdredacteur kan zijn of haar redactie alleen maar dragen als hij of zij ook door de redactie wordt gedragen. En ik ben er dankbaar voor dat mijn redactie dat al die jaren heeft gedaan.’