Europese Commissie start rechtszaak tegen Hongarije om lhbti-wet

De Europese Commissie begint een rechtszaak tegen Hongarije over een wet die volgens de commissie de rechten van homoseksuelen en transgenders schendt. De regering in Boedapest heeft tot nu toe geen bevredigende uitleg gegeven over de geruchtmakende lhbti-wet, zegt het dagelijks EU-bestuur, dat nu naar het Europees Hof van Justitie stapt.