Brits KNMI komt voor het eerst met code rood voor extreme hitte

Het Britse weerinstituut Met Office, vergelijkbaar met het KNMI, heeft voor het eerst code rood afgegeven voor extreme hitte. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden, met name in het zuidoosten van het land.

De hoogste temperatuur die ooit in het land werd gemeten is 38,7 graden, op 25 juli 2019 in Cambridge.

Code rood wil zeggen dat ‘een hittegolf zo ernstig is of zo lang aanhoudt dat niet alleen risicogroepen de kans lopen op ziekte en zelfs overlijden, maar ook fitte en gezonde mensen’. Er gelden dan allerlei gezondheidswaarschuwingen, zoals veel drinken en op het heetst van de dag binnen of in de schaduw blijven.

Temperatuurrecords

Behalve in Engeland wordt het ook heel warm in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zij het wat minder extreem. Zo krijgt Schotland te maken met temperaturen tegen de 30 graden, een stuk hoger dan gemiddeld.

Hoe dan ook verwacht de Met Office dat er nieuwe temperatuurrecords zullen worden gevestigd. ‘Uitzonderlijke temperaturen die mogelijk een record breken, zijn begin volgende week te verwachten, op grote schaal in het gebied waar code rood geldt, en dinsdag wat meer in het oosten en noorden. Momenteel is er een kans van 50 procent dat het kwik de 40 graden gaat aantikken en een kans van 80 procent dat er een nieuw temperatuurrecord wordt gevestigd’, aldus hoofdmeteoroloog Paul Gundersen.