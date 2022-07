Beurzen schuiven rentevrees aan de kant, techbedrijven stijgen

Beleggers op de Europese beurzen hebben vrijdag de zorgen over de renteverhogingen door de centrale banken even aan de kant geschoven. Vooral de technologie- en chipbedrijven lieten daardoor stevige koerswinsten zien. Op het Damrak behoorden ASMI, Besi en ASML tot de sterkste stijgers met winsten tot 4,8 procent.

Ook een tegenvallende groei van de Chinese economie in het afgelopen kwartaal en een politieke crisis in Italië brachten beleggers niet van de wijs. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 665,60 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 881,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,3 procent.

De hoofdindex in Milaan klom 1,2 procent na de verliesbeurt van ruim 3 procent een dag eerder. De Italiaanse premier Mario Draghi heeft tegen president Sergio Mattarella gezegd te willen vertrekken, nadat een coalitiepartij niet had meegedaan aan een belangrijke vertrouwensstemming. De president weigert echter het ontslag van Draghi en wil dat de premier zich tot het parlement wendt om te kijken of er nog een meerderheid is om door te gaan.

Bankensector

De bankensector bleef in de belangstelling staan. De Italiaanse banken UniCredit en Mediobanca gingen licht omlaag na de forse koersverliezen een dag eerder. Op het Damrak zakten ING en ABN AMRO 1,3 en 1,7 procent. Donderdag verloren de Nederlandse banken al tot meer dan 5 procent vanwege de zorgen over een recessie. Beleggers wachten nog op de resultaten van de Amerikaanse banken Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen.

Techinvesteerder Prosus kampte met verliezen in de Chinese techsector en stond in de staartgroep van de AEX, met een min van 1,2 procent. Bij de kleinere bedrijven werd TomTom bijna 14 procent meer waard. De navigatiespecialist zag het verlies afgelopen kwartaal oplopen bij een vrijwel gelijke omzet. Ondanks de onzekere marktomstandigheden handhaaft het bedrijf wel de omzetverwachting voor dit jaar.

Uniper

In Frankfurt steeg Uniper 9 procent. Fortum, de Finse grootaandeelhouder van het Duitse energiebedrijf, liet weten alle opties te bekijken om Uniper overeind te houden. Eerder verklaarde Fortum verdere hulp aan het bedrijf niet te zien zitten. Uniper zit in grote financiële problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen. Het bedrijf heeft al bij de Duitse overheid aangeklopt voor hulp.

De euro was 1,0036 dollar waard tegen 1,0029 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 96,03 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 99,78 dollar per vat.