Verbod Hells Angels-organisaties in Nederland blijft staan

Het verbod op Hells Angels-organisaties in Nederland blijft staan. Dat oordeelt de Hoge Raad vrijdag. Met deze uitspraak is de motorclub definitief verboden en ontbonden, er is geen beroep meer mogelijk.

Het gerechtshof in Arnhem had eind 2020 het door de rechtbank uitgesproken verbod op motorclub Hells Angels bevestigd, en ook de Hoge Raad doet dat nu. De activiteiten van de club zijn in strijd met de openbare orde, een verbod is noodzakelijk, oordeelde het hof destijds.

De civiele zaak tegen de Hells Angels Motorcycle Club Holland was aangespannen door het Openbaar Ministerie als onderdeel van een offensief van justitie tegen motorclubs in Nederland. De Hells Angels vormen met afstand de oudste motorclub in Nederland.