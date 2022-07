Estafetteloop Roparun haalt ruim 3,4 miljoen euro op

Meer dan tweehonderd teams die dit jaar in het pinksterweekend meededen aan de Roparun hebben samen ruim 3,4 miljoen euro opgehaald. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker draaglijker moeten maken.

‘We zijn enorm trots en de deelnemende teams dankbaar die dit geweldige bedrag binnen hebben gehaald’, zegt voorzitter van Stichting Roparun Michael Arbman. ‘Het komende jaar willen wij met dit eindbedrag zoveel mogelijk goede doelen ondersteunen die met dit geld belangrijke dingen kunnen doen binnen de palliatieve zorg voor mensen met kanker.’

Vanwege de coronamaatregelen begon de ongeveer 550 kilometer lange estafetteloop de afgelopen twee jaar niet, zoals gebruikelijk, in Parijs of Bremen, maar in Nederland. Dit jaar startten de deelnemers van 220 teams op Vliegveld Twenthe en eindigden ze op de Coolsingel in Rotterdam.

De Roparun wordt sinds 1992 georganiseerd en heeft sindsdien zo’n 90 miljoen euro opgehaald. In recordjaar 2019 werd door 340 teams 5,6 miljoen euro binnengehaald. Vorig jaar was de estafetteloop in oktober en werd er meer dan 2 miljoen euro opgehaald.

In 2023 is het evenement op 27, 28 en 29 mei.