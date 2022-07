Nederlanders kochten toiletpapier en LEGO op Amazon Prime Day

Huishoudelijke producten, artikelen voor persoonlijke verzorging, eten en drinken en babyspullen deden het dit jaar in Nederland goed op de koopjesdagen van webwinkel Amazon. Daarbij waren toiletpapier van Page, verlichting van Philips Hue, chocomel, LEGO, koptelefoons van Bose en geheugenkaarten van Sandisk in trek bij Nederlandse koopjesjagers.

Volgens de grootste webwinkel ter wereld was het koopjesfestijn dit jaar ‘de grootste in de geschiedenis’ van Amazon. Door de inflatie zijn prijzen al tijden veel hoger. De avonduren waren tijdens Prime Day, uitgesmeerd over 12 en 13 juli, het populairst om te winkelen. Nederlanders kochten met name tussen 18.00 uur en 23.00 uur hun spullen.

Wereldwijd kochten Prime-leden meer dan 300 miljoen spullen, meer dan 100.000 items per minuut, becijferde Amazon. Amazon-apparaten die de webwinkel zelf ontwikkelt zoals afstandsbedieningen en slimme speaker Alexa, elektronica en huishoudelijke producten waren onder meer de bestverkopende categorieën. Prime-leden bespaarden voor 1,7 miljard dollar, omgerekend bijna 1,7 miljard euro. Dit is volgens Amazon meer dan elke vorige Prime Day.

Het evenement, dat in meer dan 20 landen werd gehouden, werd opgetuigd in 2015 om het 20-jarig bestaan van Amazon te vieren.