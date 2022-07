President Xi prijst vooruitgang in Xinjiang tijdens bezoek

In 2014 werden in Xinjiang drie mensen gedood bij een aanval die drie jaar later uitmondde in een massale repressiecampagne door het regime in Beijing. China wordt ervan beschuldigd meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims gevangen te houden en tot dwangarbeid te dwingen.

De Verenigde Staten en parlementen in andere westerse landen hebben de acties van China in Xinjiang bestempeld als ‘genocide’. Beijing heeft de aantijgingen de ‘leugen van de eeuw’ genoemd en rechtvaardigt zijn beleid met de claim dat het bijdraagt aan de bestrijding van islamitisch extremisme.

Lovende woorden

Xi had ook prijzende woorden voor het werk van het Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), een paramilitaire organisatie die de VS sancties heeft opgelegd wegens mensenrechtenschendingen. De groep zou ‘grote vooruitgang’ hebben geboekt bij het hervormen en ontwikkelen van het gebied, zei Xi tijdens een bezoek aan de stad Shihezi in het noorden van de regio.

Op beelden was te zien dat Xi een zang- en dansvoorstelling bijwoonde en een applaus kreeg van bewoners in traditionele kleding. De president bracht eerder deze maand een even zeldzaam bezoek aan Hongkong, ook een gebied waar het onrustig was totdat de autoriteiten hard optraden tegen de prodemocratische beweging in de metropool.

In mei bracht Michelle Bachelet, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, een bezoek aan Xinjiang waarbij ze Beijing aanspoorde af te zien van ‘willekeurige’ maatregelen. Ze kreeg veel kritiek op haar uitlating dat gewelddadige extremistische acties schade hebben aangericht in Xinjiang. Ze weigerde haar reis een onderzoek naar de mensenrechtensituatie te noemen, wat haar op het verwijt kwam te staan dat ze ten prooi was gevallen aan een door Beijing georkestreerde tournee door de regio.