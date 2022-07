Europese autoverkoop verder omlaag door chiptekort

Het wereldwijde chiptekort drukte in juni opnieuw flink op de Europese autoverkopen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA wijzen de cijfers net als in voorgaande maanden op een stevige daling.

In totaal zijn er in de Europese Unie vorige maand 886.510 nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Dat is ruim 15 procent minder dan in juni vorig jaar. Volgens ACEA gaat het zelfs om de slechtste junimaand sinds 1996.

Vooral in het grote autoland Duitsland vielen de verkopen tegen, met een daling van dik 18 procent. Ook in Italië en Frankrijk was sprake van een duidelijke afname.

De Nederlandse brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging stelden onlangs al dat veel productie- en logistieke processen nog steeds worden verstoord, waardoor het langer duurt voordat al bestelde voertuigen kunnen worden afgeleverd. In juni werden er hier 30.012 personenauto’s geregistreerd en dat was 8,9 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.