Chinese cijfers en politieke crisis Italië centraal op beurzen

Ook gaat de aandacht uit naar de politieke crisis in Italië, die donderdag al zorgde voor een koersverlies van ruim 3 procent op de beurs in Milaan. De Italiaanse premier Mario Draghi heeft tegen president Sergio Mattarella gezegd te willen vertrekken, nadat een coalitiepartij niet had meegedaan aan een belangrijke vertrouwensstemming. De president weigert echter het ontslag van Draghi en wil dat de premier zich tot het parlement wendt om te kijken of er nog een meerderheid is om door te gaan.

De bankensector blijft daarbij in de belangstelling staan. De Italiaanse banken gingen donderdag flink omlaag, maar ook op het Damrak zakten ING en ABN AMRO tot meer dan 5 procent vanwege de zorgen over een recessie. Daarnaast kwamen de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Morgan Stanley met tegenvallende resultaten. Vrijdag openen de banken Citigroup en Wells Fargo de boeken. Ook geven de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt, mogelijk meer inzicht over de impact van de hoge inflatie in de VS op de consumentenuitgaven.

Hogere opening

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een hoger begin. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent hoger het weekeinde in. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,8 procent door forse koersverliezen in de Chinese techsector.

De beurs in Shanghai verloor 0,8 procent. Naast de tegenvallende economische groei in het afgelopen kwartaal lieten de winkelverkopen en de industriële productie in China in juni wel een herstel zien dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen.

In Amsterdam kwam TomTom met cijfers. De navigatiespecialist zag het verlies afgelopen kwartaal oplopen. De omzet bleef vrijwel ongewijzigd. Ondanks de onzekere marktomstandigheden handhaaft het bedrijf de omzetverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,0018 dollar waard tegen 1,0029 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 96,40 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 100,02 dollar per vat.