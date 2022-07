G20-landen bijeen om gevolgen Oekraïne-oorlog te bespreken

De ministers van Financiën en de leiders van centrale banken van de G20-landen zijn vanaf vrijdag in Indonesië bijeen om over de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne te praten. Volgens het gastland zou het catastrofaal uitpakken als de landen er niet in slagen de energie- en voedselcrisis aan te pakken. De tweedaagse bijeenkomst wordt gehouden op vakantie-eiland Bali.