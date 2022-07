CBS: Nederlandse export neemt met dik 4 procent toe

De Nederlandse export is in mei flink toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de uitvoer op jaarbasis met ruim 4 procent, waar dat een maand eerder nog 1,2 procent was. Vooral transportmiddelen, chemische producten en metaalproducten vonden gretig aftrek. Het volume van de goederenimport lag in mei 3,6 procent hoger dan in mei vorig jaar.