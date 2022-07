Boerenactiegroep wil Nederland een kwartier platleggen

De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze vrezen dat hun bedrijven hierdoor hard worden geraakt. Met de solidariteitsactie willen de boeren ‘een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag’.

De actiegroep Agractie heeft diverse andere suggesties aangedragen om mee te doen met actie. Bestuurders kunnen om 15.00 uur hun auto of vrachtwagen een kwartier stilzetten of kunnen claxonneren met hun auto, bus of vrachtwagen. Andere ideeën zijn het knopen van een boerenzakdoek aan de auto of het dragen van zo’n rode doek om de pols, arm of hals.

Het ophangen van een omgekeerde Nederlandse vlag werd de afgelopen weken al het symbool van de boerenprotesten. Rijkswaterstaat liet donderdag echter weten de vlaggen op de rijkswegen vanwege de verkeersveiligheid te verwijderen.