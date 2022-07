Casino overvallen in Oudenbosch (Noord-Brabant)

Een casino in het Brabantse Oudenbosch is in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.09 uur overvallen. De gewapende overval zou gepleegd zijn door twee personen die met een onbekende buit te voet er vandoor zijn gegaan. Er raakte volgens een woordvoerder van de politie niemand gewond.

Het is niet voor het eerst dat het casino aan de Varkensmarkt doelwit is. Eind april kwamen twee overvallers net voor sluitingstijd binnen en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Ze bedreigden klanten en personeel met een mes. Er vielen destijds geen gewonden.