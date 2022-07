Kenners ABN waarschuwen voor ‘stilte voor storm’ met bankroeten

De Nederlandse economie staat er op het eerste oog nog goed voor, maar de relatieve rust lijkt volgens economen van ABN AMRO ‘stilte voor de storm’. In een nieuw rapport stellen ze dat de kans groot is dat de hoeveelheid faillissementen in grote branches als de industrie, detailhandel en bouw komende tijd gaat toenemen.

De problemen voor deze sectoren stapelen zich op, aldus de deskundigen. ‘Prijzen voor grondstoffen en energie zijn zeer hoog, de rente stijgt snel, het consumentenvertrouwen is sterk verslechterd en er staan nog coronaschulden op de balans. Bovendien kan de economie flink geraakt worden door een tekort aan gas.’

Daar komt bij dat door de coronacrisis al eerder werd gevreesd voor een soort faillissementengolf. Zo’n scenario is tot nu toe achterwege gebleven, sterker nog: het aantal faillissementen ligt al tijden relatief laag. Maar inmiddels is de overheid gestopt met de coronasteun en vanaf 1 oktober moeten ook de uitgestelde belastingen terugbetaald worden.

‘De kans is groot dat door deze samenloop van economische schokken de faillissementen in deze sectoren toenemen’, stellen de economen van ABN AMRO. Hoeveel faillissementen er straks komen, durven ze evenwel niet in te schatten. Daarvoor zou de economische onzekerheid nog te groot zijn. Hun rapport is vooral een opsomming van de risico’s voor diverse sectoren.

Vorige maand kwam al uit een peiling door accountants- en adviesbureau PwC en de Universiteit Leiden naar voren dat veel experts verwachten dat een piek in het aantal faillissementen aanstaande is. Een ruime meerderheid van de 188 ondervraagde experts voorzag dat het aantal bankroeten in de tweede helft van dit jaar gaat oplopen en dan ergens volgend jaar piekt.