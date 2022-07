Facebook experimenteert met meerdere profielen per gebruiker. Als onderdeel van een test kunnen bepaalde Facebook-leden maar liefst vier extra profielen maken, en elk profiel hoeft niet de echte naam of identiteit van een persoon te bevatten.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, denkt op deze manier het delen en plaatsen van berichten op het sociale netwerk een boost te kunnen geven. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld een speciaal profiel hebben voor hun gaming-, eet-, of reisvrienden en een andere voor collega’s, elk met eigen berichtjes en foto’s.

Het idee van meerdere profielen is niet helemaal nieuw. Beroemdheden kunnen bijvoorbeeld al jarenlang meerdere profielen beheren en het bedrijf heeft gebruikers ook een extra identiteit laten creëren voor onder meer zijn datingoptie.

Gebruikersregels

Wanneer het ook voor andere gebruikers mogelijk wordt om meerdere profielen te maken die allemaal gekoppeld worden aan één account, is niet bekend. Voorlopig gaat het nog om een proef voor enkele Amerikaanse gebruikers en mensen in een handvol andere landen.

Als je meerdere profielen hebt, moet je ook nog steeds aan alle gebruikersregels voldoen. Wie die regels overtreedt loopt het risico dat hij of zij in een keer al zijn profielen tegelijk kwijt is, aldus Facebook.