Signaal Gasunie ‘hoopgevend’ voor Nederlands bedrijfsleven

Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het ‘hoopgevend’ dat Gasunie komende winter geen gastekort voorziet. ‘Tegelijk moeten we als Nederland vol doorgaan met alle genomen maatregelen en het besparen van energie’, zeggen ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie.

Volgens Gasunie zal Nederland deze winter geen tekort aan gas hebben, zelfs niet als Rusland een jaar lang de gaskraan dichtdraait. Ook zouden gebruikers niet verplicht afgeschakeld hoeven te worden in dat geval, als tenminste wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet de vraag niet verder stijgen en moet de capaciteit van kolencentrales niet worden beperkt.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek. ‘Dit stelt een beetje gerust. Tegelijk moeten we ons er ook niet door in slaap laten sussen, want het hangt af van veel variabelen. Overheid en bedrijfsleven moeten samen dus vol doorgaan met alle genomen maatregelen, zoals het optuigen van een vrijwillige afschakelregeling, het vullen van de voorraden en de aanleg van de extra lng-capaciteit.’ Daarnaast is het volgens de organisaties belangrijk om ‘vol te blijven inzetten op energiebesparing’.