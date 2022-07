Rusland dreigt met stilleggen gaspijplijn Nord Stream

Wat Rusland daarmee precies bedoelt, werd niet duidelijk. Maar de opmerkingen komen nadat staatsgasbedrijf Gazprom woensdag al niet wilde garanderen dat Nord Stream na het onderhoud weer werkt. Toen werd aangevoerd dat nog niet duidelijk was of een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden weer wordt teruggegeven aan Rusland.

De pijplijn tussen Rusland en Duitsland staat al weken in de belangstelling. Rusland verlaagde de gasdoorvoer eerder al tot 40 procent van de normale hoeveelheid. Daarvoor voerde het de ontbrekende turbine als reden aan, maar Duitsland verweet Rusland politieke spelletjes. Ondertussen ging Nord Stream deze week dicht voor gepland onderhoud.

Geen tekort in Nederland

De vrees bestaat dat na dat onderhoud de gastoevoer niet meer wordt hervat. Gasunie probeerde iedereen in Nederland donderdag alvast gerust te stellen met de opmerking dat ons land komende winter geen tekort aan gas zal hebben, zelfs niet als Rusland een jaar lang de gaskraan dichtdraait.

Maar Europa gaat sowieso een zware winter tegemoet met nog hogere energiekosten, voorspelde Shell-topman Ben van Beurden later op de dag op een bijeenkomst in het Britse Oxford. Over de mogelijkheid dat Rusland de gastoevoer naar Duitsland gaat afknijpen, durfde hij geen inschatting te maken.

Hogere marges

De hoge energieprijzen zijn voor een olie- en gasbedrijf als Shell overigens niet bepaald slecht nieuws. Onlangs werd duidelijk dat Shell erin slaagt om veel hogere marges te rekenen op de brandstofproductie, wat de winst flink stuwt.

Van Beurden vertelde in Oxford ook dat zijn bedrijf overweegt om aandeelhouders meer te laten meeprofiteren van de goede resultaten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door extra aandelen in te kopen of via dividend. De extra inkomsten zouden volgens Van Beurden daarnaast van pas komen om het tijdens de coronacrisis opgelopen schuldniveau weer wat omlaag te brengen.