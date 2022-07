‘Mijn blouse is gescheurd: een strijkijzerongelukje’

draagt vandaag: Zwart motorpak, wit shirt, zwarte helm.

‘Vandaag ben ik best wel netjes, met een witte blouse. Want ik heb zo een algemene ledenvergadering van mijn studievereniging, waar ik voorzitter van ben. En dan moet je altijd iets netter voor de dag komen. Hij heeft een scheur trouwens, die blouse: een strijkijzerongelukje. Niet zo raar, want dit overhemd kreukelt heel erg snel en is echt lastig om te strijken. Extra onhandig dus onder een motorpak, haha.

Ik reis vaak naar colleges met deze kleren. Met die motorlaarzen schuif ik gewoon in de collegebanken, en ook de jas neem ik mee: daar kun je heel veel spullen in kwijt, en je gooit ’em zo over een stoel.

Deze set heb ik een jaar of vijf geleden gekocht bij Moto Zoom in Utrecht. De ..

