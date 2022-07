FrieslandCampina en Rabobank doen mee aan stikstofproef boeren

Het idee achter de samenwerking is om de investering in zo’n Lely Sphere makkelijker te maken voor boeren. FrieslandCampina zal een vergoeding geven aan de bedrijven, Lely geeft dan korting op de aanschaf van het systeem en Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld. De partijen hopen dat de proef ook de overheid aanspoort om initiatieven voor het verduurzamen van de landbouw meer te stimuleren.

In Nederland vinden al weken hevige boerenprotesten plaats omdat boeren het niet eens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. ‘Samen met FrieslandCampina en Rabobank willen wij een bijdrage leveren aan alternatieven voor de huidige kabinetsplannen rondom het landelijke stikstofprobleem’, zegt Lely-topman André van Troost in een verklaring. ‘In plaats van het reduceren van de veestapel en melkveehouders hiervoor te compenseren, geloven wij juist in investeren in onderzoek en technische innovaties om de circulaire veehouderij te stimuleren en de landbouw te verduurzamen.’

Boeren die mee willen doen aan de proef kunnen zich daarvoor inschrijven. Het is de bedoeling dat de eerste Lely Spheres dan na de zomer worden geplaatst. Volgend jaar zullen de samenwerkingspartners de resultaten van de proef bespreken. Ze hopen dat deze technische oplossing uiteindelijk breder kan worden toegepast in de sector.