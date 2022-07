Sunak opnieuw rondewinnaar in race voor opvolging premier Johnson

Nog vijf kandidaten zijn in de race om de Britse premier Boris Johnson op te volgen. Op dit moment lijkt oud-minister van Financiën Rishi Sunak het kansrijkst. Ook in de tweede stemronde kreeg hij de meeste stemmen om leider te worden van de conservatieve regeringspartij, melden Britse media. De uiteindelijke winnaar wordt automatisch premier.

Parlementariër Penny Mordaunt, de favoriet bij de bookmakers, eindigde opnieuw als tweede. Bij elke volgende ronde valt de kandidaat met de minste stemmen af. Pas bij de laatste stemronde, als twee kandidaten zijn overgebleven, mogen alle leden van de Conservatieve Partij hun voorkeur uitspreken. Nu zijn dat nog alleen de conservatieve afgevaardigden. De definitieve uitslag wordt op 5 september bekendgemaakt.

De Conservatieve Partij is op zoek naar een nieuwe leider omdat Johnson zijn vertrek heeft aangekondigd. Hij deed dat toen bewindslieden massaal opstapten uit onvrede over zijn leiderschap. Johnson, die als premier werd geteisterd door een reeks schandalen, wil aanblijven totdat er een vervanger is gekozen.