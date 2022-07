Dat deze twee senioren wat sleet op de stem kregen, is meer een medaille dan een vlekje op de plaat

Met Taj Mahal en Ry Cooder heb je twee productieve mastodonten van de moderne muziek te pakken. Beide heren komen uit het zuiden van de Verenigde Staten en hun muzikale erfenis is gedrenkt in blues. Maar ook hebben ze beiden hun leven lang met anderen samengewerkt en volop ‘cross-over’ geëxperimenteerd, zodat er nooit een nieuwe weg was die ze niet insloegen.

Als je zulke mensen samenbrengt, kan het niet mislukken. Bovendien kenden ze elkaar; Ry Cooder en Taj Mahal speelden in de vroege jaren zestig samen in The Rising Sons. De titel van dit album refereert aan nog vroeger; het legendarische Get On Board-album van Sonny Terry en Brownie McGhee uit 1952; ook zij werkten samen als grootheden uit de blues. Een kopie is het natuurlijk niet geworden, die elf nummers, goed voor drie kwartier top-muziek.





Taj Mahal op zang, harmonica, gitaar en piano en Cooder op zang, gitaar, slide, mandoline en banjo worden begeleid door Joachim Cooder, zoon van, op drums en bas. Meer dan drie is niet nodig. Dat de twee senioren wat sleet op de stem kregen, is meer een medaille dan een vlekje op de plaat. De thematiek: armoede, honger, drank en mannen die de deur worden uitgezet door partners die niet te paaien waren met cadeaus.

+ edelblues

+ mooi tikje satire

Get On Board. Taj Mahal & Ry Cooder. Nonesuch / Warner Music