President Macron waarschuwt voor dichte gaskraan

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een vraaggesprek ter gelegenheid van de nationale feestdag gewaarschuwd dat Rusland gas als oorlogswapen gebruikt en dat de oorlog in Oekraïne lang kan duren. Europa moet zich volgens Macron erop voorbereiden dat Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait.

Hij sprak kort na de traditionele militaire parade met twee journalisten in de tuin van het Elysée-paleis. Het jaarlijkse vraaggesprek met de president op de 14e juli was bijna afgeschaft door Macron. Hij werd in 2017 president en heeft tot het gesprek van donderdag, maar één keer zo’n direct uitgezonden vraaggesprek gehad, in 2020.

Afgelopen maand verloor zijn regeringscoalitie in de parlementsverkiezingen meer dan honderd zetels en daarmee de meerderheid in de Nationale Vergadering. Eerder deze week sneuvelde voor het eerst sinds de verkiezingen een regeringsvoorstel in de Kamer. Macron heeft geen coalitiepartners of gedoogpartners voor een meerderheid in de Franse Tweede Kamer kunnen vinden. Zijn regering van premier Elisabeth Borne moet voor elk plan een ‘gelegenheidsmeerderheid’ zoeken. Het was donderdag het eerste vraaggesprek met Macron sinds zijn coalitie de verkiezingen verloor in juni.

De militaire parade op de Champs-Elysées stond dit keer deels in het teken van de oorlog in Oekraïne. Met de Franse troepen paradeerden militairen uit Oost-Europese NAVO-landen mee en er marcheerden Franse militairen die in Midden- of Oost- Europa gelegerd zijn.