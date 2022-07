Zelenski: internationaal recht voorkomt chaos in de wereld

Het is aan de internationale gemeenschap om te bepalen of Rusland wegkomt met oorlogsmisdaden in Oekraïne, en ‘in chaos leeft’. Dat zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski tegen de aanwezigen bij de Ukraine Accountability Conference in Den Haag.

Tijdens de conferentie werd gesproken over de vervolging van mensen die misdaden gepleegd hebben tijdens de invasie in Oekraïne. Volgens Zelenski is het mede aan de internationale gemeenschap of zij toestaat dat de mensheid ‘vermorzeld wordt door mensen die denken dat macht alles bepaalt’ en ‘tirannen’ hun gang laat gaan.

Het doel van de conferentie was om internationaal afspraken te maken over de vervolging van mensen die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd in Oekraïne. Vooralsnog worden vooral Russen daarvan beschuldigd, maar als er voldoende bewijzen zijn voor misdaden gepleegd door Oekraïners, kunnen ook zij daarvoor veroordeeld worden. Het is aan het Internationaal Strafhof (ICC) om dat te beoordelen, benadrukte minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

De Ukraine Accountability Conference werd georganiseerd door de Nederlandse regering met de Europese Commissie en het ICC. Naast Nederland en Oekraïne namen 47 landen en nog een aantal internationale organisaties deel, waaronder de Verenigde Naties. 45 van de landen werden het eens over een gezamenlijke politieke verklaring. De inhoud daarvan is nog niet gepubliceerd.