Stierenrennen in Pamplona eindigt met 52 ziekenhuisopnames

Het San Fermín-festival in het Spaanse Pamplona komt donderdag ten einde na een week van stierenrennen waarbij 52 mensen in het ziekenhuis belandden. Vijf van hen werden gespietst, maar liepen geen ernstige verwondingen op. De meest voorkomende kwetsuren zijn kneuzingen en gebroken botten.

Onder de slachtoffers waren naast Spanjaarden drie Amerikanen, een Fransman en een Wit-Russische die in Spanje woont.

Het festival in de noordelijke regio Navarra ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege corona, maar trok nu weer honderdduizenden feestvierders. Een deel van hen rende samen met de stieren door smalle geplaveide straatjes, en traditioneel werden er mensen op de hoorns genomen. Het festival, dat ook wordt opgeluisterd met religieuze processies, concerten en nachtelijke feesten, wordt om middernacht afgesloten met een ceremonie.

Sinds 1911 zijn zestien mensen omgekomen tijdens de feesten. Het meest recente sterfgeval is een 27-jarige Spanjaard die in 2009 in aanraking met een stier kwam.