Regio Nijmegen volgende week slecht bereikbaar door Vierdaagse

De wijde regio rondom Nijmegen en de stad zelf zijn vanaf zaterdag slecht of helemaal niet bereikbaar door de Vierdaagse en de bijbehorende feesten. Beide evenementen duren tot en met vrijdagavond. De NS en Arriva zetten extra treinen in, zowel voor wandelaars die heel vroeg aan de start van de Vierdaagse moeten verschijnen als voor feestvierders, die laat in de nacht nog naar huis willen.

Aan de Vierdaagse doen ruim 42.000 lopers mee. De Vierdaagsefeesten trekken ongeveer 1,6 miljoen bezoekers. Gemeente en organisaties adviseren om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. De deels doorgaande wegen rondom de start- en finishplaats van de Vierdaagse zijn vanaf zondag allemaal afgesloten. Vanaf die dag kunnen lopers hun startbewijs ophalen waarmee ze dinsdag aan de tocht kunnen beginnen.

Dinsdag gaat onder andere de Waalbrug bij het centrum van Nijmegen dicht omdat de wandelaars door de Betuwe lopen. Woensdag trekt het wandellegioen over de sluis bij Weurt door de Nijmeegse binnenstad, die dan al vroeg afgesloten wordt. Vrijdag gelden allerlei verkeersmaatregelen in de wijde omtrek van Nijmegen tijdens de feestelijke intocht over de St. Annastraat ofwel Via Gladiola. Wegbeheerders adviseren doorgaand verkeer om Nijmegen die dag te mijden.

Het centrum van Nijmegen is elke dag vanaf 18.00 uur hermetisch afgesloten. Op sommige plekken langs de rand van het centrum mogen automobilisten even stoppen om feestvierders uit te laten stappen. Er rijden pendelbussen en extra nachtbussen. Vervoerders waarschuwen dat het ‘s avonds en ‘s nachts erg druk is op het Centraal Station in de stad. In het stadscentrum zijn extra fietsenstallingen en taxistandplaatsen ingericht.