Weinig meldingen van Nederlandse vakantiegangers om bosbranden

De alarmcentrale van de ANWB en het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben tot nu toe geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders in de buurt van de bosbranden in Frankrijk. Nabij de badplaats Arcachon ten zuidwesten van Bordeaux zijn vijf campings ontruimd vanwege het vuur. Reisorganisaties en campings hebben nog weinig telefoontjes van ongeruste Nederlanders gekregen.

Bij alarmcentrale Eurocross meldde zich tot nu toe een Nederlandse vakantieganger die op een van de geëvacueerde campings in het Franse departement Gironde verbleef. Deze persoon had vragen over de kosten van een alternatieve accommodatie.

Reisorganisaties RCN en Eurocamp zijn allebei slechts één keer gebeld door Nederlanders die wilden weten of hun vakantie nog door kan gaan. Deze reizigers maakten zich zorgen over rookwolken boven de camping en de route ernaartoe. Estivant Vakanties en Vacansoleil hebben vooralsnog geen meldingen gekregen van ernstige problemen of evacuaties. Volgens een woordvoerder van Vacansoleil zitten de campings waarmee ze samenwerken in Frankrijk ver van de brandhaarden.

Frankrijk

De Franse campings die werden geëvacueerd liggen nabij Dune du Pilat, de hoogste duin van Europa. De campings zijn donderdag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Hoeveel Nederlanders zich op de campings bevonden toen deze woensdagochtend werden ontruimd, is dan ook niet duidelijk.

Op camping La Riva van reisorganisatie Eurocamp, op zo’n 20 kilometer ten zuiden van de bosbrand, zijn de rookwolken goed te zien. Een campingmedewerker meldt dat de telefoon sinds dinsdagavond roodgloeiend staat. Veel ongeruste reizigers die een verblijf hebben geboekt, vragen zich af of hun vakantie nog door kan gaan. De medewerker zegt echter geen Nederlanders aan de telefoon te hebben gehad. Wel staan er verschillende Nederlanders op camping La Riva, maar die kunnen daar voorlopig blijven. Ondanks het nabije vuur is evacuatie nog niet nodig.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlandse vakantiegangers om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.