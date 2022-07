Jetten: kabinet kan energiebedrijf desnoods steunen

Het kabinet sluit niet uit dat het de portemonnee trekt voor energieleveranciers die in financiële problemen komen. "Als dat nodig mocht zijn de komende tijd, doen we dat natuurlijk", zegt energieminister Rob Jetten. Maar "op dit moment zijn er geen signalen voor", voegt hij toe.

De gascrisis raakt energiebedrijven hard. Nu Rusland afspraken niet nakomt door veel minder gas te leveren, moeten die tegen extreem hoge dagprijzen gas inkopen. Door langlopende contracten kunnen zij die extra kosten vaak niet doorberekenen aan hun klanten. De vrees is dat Rusland dit najaar de kraan verder dichtdraait en de prijzen nog meer zullen oplopen.

De Duitse overheid werkt al aan een reddingspakket voor energiereus Uniper, die met een kolencentrale op de Maasvlakte ook in Nederland actief is. Soortgelijke problemen zien we hier "nóg niet", aldus Jetten. Maar de zorgen over de hoge gasprijs in het najaar zijn "wel groot".

Als de gasprijzen niet stabiliseren of zakken, gaan ook huishoudens dat merken. In de aanloop naar Prinsjesdag werkt het kabinet dan ook aan een nieuw koopkrachtpakket. Dit jaar zijn al miljarden uitgetrokken om de pijn van de stijgende kosten van energie en brandstoffen maar ook van de dagelijkse boodschappen te verzachten.