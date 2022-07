Japanse regering treft voorbereidingen voor staatsbegrafenis Abe

Abe werd doodgeschoten toen hij campagne voerde voor een partijgenoot. Zijn naasten namen dinsdag in een tempel afscheid van hem, voorafgaand aan de crematie. Hoewel de uitvaart in besloten kring plaatsvond, stonden duizenden mensen bij de tempel en langs de route die de rouwstoet aflegde om Abe de laatste eer te bewijzen.

Het was de verwachting dat later publieke herdenkingsdiensten zouden volgen, maar daar was nog niks over bekendgemaakt. In de afgelopen dagen werd wel steeds meer duidelijk over het motief van de moordverdachte. De man (41) koesterde een wrok tegen Abe vanwege diens vermeende banden met een religieuze organisatie, naar verluidt de Japanse Verenigingskerk. De moeder van de verdachte zou financieel in de problemen zijn gekomen door haar donaties aan de organisatie.