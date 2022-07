Autoscout24: prijs tweedehands auto stijgt naar recordhoogte

In het afgelopen halfjaar werden occasions gemiddeld 1650 euro duurder, ofwel 7,5 procent. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de groei 3 procent.

‘Reden voor de prijsstijging is dat de vraag naar occasions nog steeds groter is dan het aanbod. Bovendien bleef de verkoop van nieuwe auto’s ook in het eerste halfjaar achter’, zegt de site in een toelichting. Dat heeft te maken met een chiptekort, lange wachttijden en leveringsproblemen. Een gevolg hiervan is dat het aanbod gebruikte auto’s steeds meer slinkt.

Volgens AutoScout24 zoeken consumenten het meest naar een Volkswagen Golf, de VW Polo en de Audi A3. De Tesla Model S, de Audi e-Tron, de Tesla Model 3, Renault ZOE en de Porsche Taycan zijn de meest gezochte elektrische auto’s.