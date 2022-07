Gasunie: geen tekort in Nederland bij wegvallen Russisch aardgas

Zo moet de vraag niet verder stijgen, de capaciteit van kolencentrales in Nederland niet beperkt worden en moeten de gasopslagen voor minstens 80 procent gevuld worden. Gasunie zegt dat dan andere noodmaatregelen zoals extra productie uit het Groningenveld de komende maanden niet nodig zijn.

Ook moet de Nederlandse capaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verdubbeld worden door de ontwikkeling van nieuwe terminals door Gasunie. Daarnaast moeten de lng-terminals in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk volledig benut blijven. Een koude winter of tegenvallers in het aanbod van lng kunnen wel betekenen dat de ‘praktijk sterk afwijkt van de cijfers waarmee is gerekend’, zegt de netwerkbeheerder.

Gasopslagen

Gasunie verwacht ook dat als het huidige onderhoud aan gaspijplijn Nord Stream 1 langer duurt, de gasopslagen voldoende gevuld kunnen worden om de 80 procent te halen. Om de gasopslagen tot 90 procent te vullen, zijn aanvullende maatregelen nodig.

De netwerkbeheerder waarschuwt verder dat het ‘nodig blijft om met elkaar op aardgas te besparen’, zegt directeur Bart Jan Hoevers. ‘Belangrijk is ook dat de maatregelen voor voldoende gas in gasopslagen en een maximaal lng-aanbod gerealiseerd worden.’

Importcapaciteit

Dit jaar verdubbelt Gasunie de importcapaciteit van lng in Nederland van circa 12 miljard kubieke meter naar 24 miljard kubieke meter gas. Ook berekende Gasunie dat Nederland het komende gasjaar, vanaf oktober, maximaal 35 miljard kubieke meter aardgas naar Duitsland kan transporteren. Meer kan het Duitse gasnetwerk ook niet transporteren. Dit is bijna evenveel als het totale Nederlandse jaarverbruik.

De analyse van Gasunie ‘laat inderdaad zien dat we de afgelopen tijd verstandige maatregelen hebben genomen’, reageert klimaatminister Rob Jetten. Maar er is weinig ruimte voor grote tegenvallers, erkent hij: het kabinet kan niet ‘rustig achteroverleunen’, aldus de bewindsman. ‘Want als die Russische export naar Europa helemaal stopt, kan je nog steeds in extremere situaties terechtkomen, en daar moet je op voorbereid zijn.’

Ook is het kabinet afhankelijk van andere Europese landen. Lang niet overal is zoveel gas bespaard als in Nederland. Bovendien moet Nederland mogelijk bijspringen als bijvoorbeeld in Duitsland tekorten dreigen.