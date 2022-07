Vertraging toeslagencompensatie dreigt door vele vonnissen

Het gaat om de integrale beoordeling van ouders die in de meeste gevallen al de 30.000 euro compensatie (vanuit de zogenoemde Catshuisregeling) toegezegd hebben gekregen. De ‘lichte toets’ om te beoordelen of iemand recht heeft op de Catshuisregeling is vaak snel geregeld. Maar veel gedupeerde ouders zeggen meer schade te hebben geleden. Een integrale toets moet dat bepalen.

Daar loopt de compensatie-afhandeling al maanden op vast. De integrale toets duurt vaak te lang, waarna ouders naar de rechter stappen. In augustus verwacht staatssecretaris Aukje de Vries een ‘omslagpunt’ waardoor de organisatie die de compensatie uitvoert ‘met uitzondering van urgente zaken, geheel aangewend moet worden om uitvoering te geven aan rechterlijke vonnissen in beroepen wegens niet tijdig beslissen’.

Dwangsommen

‘Snel daarna’ zal de organisatie ook niet aan de termijnen van de rechter kunnen voldoen, waardoor dwangsommen dreigen. Urgente zaken krijgen bovendien voorrang op zaken die bij de rechter zijn geweest, waardoor de rechter mogelijk nog meer dwangsommen zal opleggen.

Tot hoeveel vertraging het grote aantal vonnissen zal leiden, is nog niet precies duidelijk. De Vries verwacht dat ouders die zich eind 2021 of begin 2022 hebben gemeld als gedupeerde, pas in 2025 of 2026 een integrale beoordeling krijgen.