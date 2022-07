Bouw stikstoffabriek Gasunie hervat na conflict aannemers

De bouw van de stikstoffabriek van Gasunie in Zuidbroek wordt weer hervat en zal in de komende maanden worden afgerond. Volgens het staatsgasbedrijf is het conflict dat enige tijd geleden tussen de betrokken aannemers was ontstaan, bijgelegd en is voortzetting van de werkzaamheden weer mogelijk.

Extra personeel is aangetrokken om de fabriek, die voor ongeveer 90 procent gereed is, verder af te bouwen. Ruim 500 medewerkers, afkomstig uit heel Europa, moeten ervoor zorgen dat de fabriek in de Groningse plaats eind augustus klaar is. De eerste stikstofproductie vindt dan in oktober plaats. Eerder werd gehoopt dat de fabriek al in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik kon worden genomen, maar dat werd door de coronapandemie al opgeschoven naar de zomer van dit jaar.

De nieuwe stikstoffabriek is nodig om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te brengen naar nul. Gronings gas is namelijk anders van samenstelling dan het meeste geïmporteerde gas. Door stikstof toe te voegen wordt dat buitenlandse gas geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland. Met de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek kan jaarlijks maximaal tien miljard kubieke meter geïmporteerd gas op de gewenste kwaliteit worden gebracht.

De aangepaste planning heeft volgens Gasunie geen gevolgen voor de benodigde gaswinning uit het Groningenveld. Dit komt omdat de marktvraag naar aardgas ondertussen aanzienlijk is teruggelopen. Daarnaast heeft de overheid onlangs besloten om nog geen productielocaties van het Groningenveld definitief te sluiten vanwege de geopolitieke situatie rond de oorlog in Oekraïne. De andere bestaande stikstofinstallaties van Gasunie kunnen hierdoor voldoende productie leveren.