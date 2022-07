Chipbedrijven ASMI en Besi bovenaan in nipt hogere AEX

ASMI en Besi stonden donderdag in de kopgroep van de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De chipbedrijven profiteerden van de resultaten van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal een recordwinst dankzij de aanhoudende sterke vraag naar elektronische apparaten. Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Morgan Stanley, die later op de dag naar buiten komen.

Ook kauwden beleggers nog na op de sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse inflatie. De kans dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten nog agressiever gaat verhogen is daarmee toegenomen. De zorgen over een recessie bleven daarmee boven de markten hangen. Hogere rentes remmen namelijk niet alleen de inflatie maar zetten ook een rem op de economie.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 667,16 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 891,74 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent. Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent.

ASMI

ASMI en Besi stegen rond de 2 procent. ASML, dat zijn chipmachines levert aan TSMC, bleef achter en won 0,4 procent. Verzekeraar Aegon was de grootste daler in de AEX met een min van 0,8 procent.

In de MidKap won Air France-KLM 0,7 procent. Investeerder Apollo Global Management steekt 500 miljoen euro in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Dat bedrag gaat naar een tijdelijke dochteronderneming die een aantal reservemotoren van Air France-vliegtuigen bezit. Air France-KLM gebruikt het geld om een lening van de Franse staat versneld af te lossen.

NSI

Vastgoedinvesteerder NSI (min 0,3 procent) zag de winst per aandeel in de eerste jaarhelft dalen en de leegstand toenemen. Topman Bernd Stahli sprak van onzekere economische vooruitzichten maar handhaafde wel de winstverwachting voor het hele jaar. Afvalverwerker Renewi zakte 1,9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Het Duitse modemerk Hugo Boss verhoogde zijn verwachtingen na een sterk tweede kwartaal en steeg 2,8 procent in Frankfurt. In Stockholm kelderde Ericsson bijna 10 procent na tegenvallende resultaten van de Zweedse fabrikant van telecomapparatuur.

De euro was 1,0006 dollar waard tegen 1,0083 dollar een dag eerder. De eenheidsmunt was woensdag heel even minder waard dan de dollar, wat voor het eerst in ruim twintig jaar was. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 95,92 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 99,28 dollar per vat.