Chipbedrijven in schijnwerpers op Damrak na resultaten TSMC

Ook kauwen beleggers nog na op de sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse inflatie. De kans dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten nog agressiever gaat verhogen is daarmee toegenomen. De zorgen over een recessie blijven daarmee boven de markten hangen. Hogere rentes remmen namelijk niet alleen de inflatie maar zetten ook een rem op de economie.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM staat eveneens in de belangstelling. Investeerder Apollo Global Management steekt 500 miljoen euro in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Dat bedrag gaat naar een tijdelijke dochteronderneming die een aantal reservemotoren van Air France-vliegtuigen bezit. Air France-KLM gebruikt het geld om een lening van de Franse staat versneld af te lossen.

Vastgoedinvesteerder NSI zag de winst per aandeel in de eerste jaarhelft dalen en de leegstand toenemen. Topman Bernd Stahli sprak van onzekere economische vooruitzichten maar handhaafde wel de winstverwachting voor het hele jaar.

Deutsche Telekom

In Frankfurt kondigde Deutsche Telekom aan een belang van 51 procent in het onderdeel GD Towers te verkopen aan investeerders Brookfield Infrastructure en DigitalBridge Group. De verkoop van een deel van de zendmastactiviteiten levert het Duitse telecomconcern 10,7 miljard euro op.

De euro was 1,0021 dollar waard tegen 1,0083 dollar een dag eerder. De eenheidsmunt was woensdag heel even minder waard dan de dollar, wat voor het eerst in ruim twintig jaar was. De Europese Centrale Bank (ECB) lieten weten de wisselkoers van de euro in de gaten te houden. Een goedkope euro kan namelijk de inflatie opdrijven en op dat effect zit de ECB niet te wachten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 96,27 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 99,65 dollar per vat.