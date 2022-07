Panasonic bouwt nieuwe accufabriek in Kansas

Het Japanse elektronicaconcern Panasonic gaat zijn batterijproductie flink opvoeren met een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat Kansas. Daarmee hoopt het bedrijf aan de groeiende vraag van Tesla en andere producenten van elektrische auto’s te kunnen voldoen.

De nieuwe fabriek gaat ongeveer 4 miljard dollar kosten en levert zo’n 4000 banen op, maakte Panasonic bekend. ‘Door de toename van het aantal elektrische auto’s op de markt is het van cruciaal belang om de batterijproductie in de Verenigde Staten uit te breiden om aan de vraag te voldoen’, zegt Kazuo Tadanobu, directeur bij Panasonic Energy in een verklaring.

Een nieuwe locatie in Kansas heeft voor Panasonic als voordeel dat het relatief dichtbij de nieuwe fabriek ligt die Tesla onlangs in Austin (Texas) opende. De elektronicagigant beschouwt accu’s als een van de belangrijkste pijlers voor toekomstige groei.