Kevin Spacey opnieuw voor de rechter in Verenigd Koninkrijk

Kevin Spacey staat donderdag opnieuw voor de Britse rechter om zich te verantwoorden voor aanklachten van seksueel wangedrag. De Amerikaanse acteur wordt in het Verenigd Koninkrijk door drie mannen beschuldigd van in totaal vijf zedendelicten.

In vier gevallen gaat het om aanranding van twee verschillende mannen. De derde man beschuldigt de acteur van "het dwingen van een persoon tot seksuele handelingen met penetratie zonder diens toestemming".

De incidenten vonden plaats tussen maart 2005 en april 2013, toen Spacey artistiek directeur was van een theater in een Londense wijk. De eerste zitting in de zaak was op 16 juni. Daar was de 62-jarige acteur zelf bij aanwezig. Toen sprak Spacey alleen om zijn naam, geboortedatum en adres te bevestigen.

De Hollywood-acteur werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie House Of Cards. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd, maar er bleef wel een onderzoek naar de acteur lopen.